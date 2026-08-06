Супругов из Рязани, проживших вместе 72 года, наградили медалью

Супругов Алексея Федоровича и Анастасию Ефимовну Быстроумовых, проживших в браке 72 года, наградили медалью «За любовь и верность». Об этом сообщили в главном управлении ЗАГС Рязанской области. Общественную награду семье вручил губернатор Рязанской области Павел Малков. История семьи Быстроумовых началась в Норильске, где 29 декабря 1953 года они зарегистрировали брак. Около 20 лет супруги прожили на Севере, а в 1971 году переехали в Рязань.

Супругов Алексея Федоровича и Анастасию Ефимовну Быстроумовых, проживших в браке 72 года, наградили медалью «За любовь и верность». Об этом сообщили в главном управлении ЗАГС Рязанской области.

Общественную награду семье вручил губернатор Рязанской области Павел Малков.

История семьи Быстроумовых началась в Норильске, где 29 декабря 1953 года они зарегистрировали брак. Около 20 лет супруги прожили на Севере, а в 1971 году переехали в Рязань.

После переезда Алексей Быстроумов устроился на завод «Красное знамя», а Анастасия Быстроумова — на Рязанскую кинокопировальную фабрику. На этих предприятиях они работали до выхода на пенсию. Супруги воспитали сына и дочь.

Медаль «За любовь и верность» ежегодно вручают семьям, прожившим в браке не менее 25 лет, сохранившим крепкие семейные традиции и воспитавшим детей достойными членами общества. Она учреждена организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в России.

Фото: главное управление ЗАГС Рязанской области.