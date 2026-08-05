В России разрешили продавать бензин Евро-2, Евро-3 и Евро-4

Правительство России разрешило до 1 июля 2027 года выпуск, ввоз и продажу автомобильного бензина экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Об этом сообщили в Минэнерго. В Минэнерго также сообщили, что на автозаправочных станциях информация об экологическом классе топлива будет размещаться в наглядной и доступной форме. Это позволит автомобилистам самостоятельно выбирать бензин нужного класса — Евро-2, Евро-3, Евро-4 или Евро-5.

Правительство России разрешило до 1 июля 2027 года выпуск, ввоз и продажу автомобильного бензина экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Об этом сообщили в Минэнерго.

Постановление носит временный характер и принято для обеспечения стабильного снабжения внутреннего рынка топливом, предотвращения возможного дефицита и сохранения бесперебойной работы отрасли в условиях изменения логистических цепочек и технологических ограничений.

Одновременно утратило силу прежнее решение, которое позволяло до конца 2026 года выпускать бензин класса Евро-5 с повышенным содержанием серы.

В Минэнерго также сообщили, что на АЗС информация об экологическом классе топлива будет размещаться в наглядной и доступной форме. Это позволит автомобилистам осознанно выбирать бензин нужного класса — Евро-2, Евро-3, Евро-4 или Евро-5.

В ведомстве подчеркнули, что принятое решение является антикризисной мерой и не означает отказа от долгосрочной политики по повышению экологических требований к топливу.