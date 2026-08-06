Рязанская ГАИ проверит соблюдение правил на нерегулируемых пешеходных переходах

В четверг, 6 августа, в Рязанской области пройдет рейд «Пешеходный переход». Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГАИ. Полицейские проводят комплексное мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах. В ГАИ напомнили водителям об обязанности снижать скорость или останавливаться при подъезде к таким переходам, чтобы пропустить пешеходов. За невыполнение этого требования предусмотрен штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.