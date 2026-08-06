Рязанцы сообщили о пробке на мосту в сторону Солотчи

Информация появилась в соцсетях. По словам очевидцев, она образовалась из-за ДТП. На кадрах видно, что у черного автомобиля сильные механические повреждения боковой части. Информации о пострадавших пока нет.