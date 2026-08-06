Рязанцев предупредили о закрытии планетария для монтажа новой выставки
Об этом сообщили в пресс-службе Рязанского исторического музея. В посте отметили, что заведение закроется на неопределенный срок, и о возобновлении работы должны сообщить дополнительно. Последний рабочий день планетария назначен на 9 августа.
Рязанцев предупредили о закрытии планетария для монтажа новой выставки. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанского исторического музея.
В посте отметили, что заведение закроется на неопределенный срок, и о возобновлении работы должны сообщить дополнительно.
Последний рабочий день планетария назначен на 9 августа.