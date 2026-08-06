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Рязанцам рассказали, как изменится путепровод на Московском шоссе
Рязанцам рассказали, как изменится путепровод на Московском шоссе. Сюжет об этом вышел на телеканале ТКР. Вместо прежних двух полос автомобилисты получат четыре. Однако расплатой за свободный трафик станет закрытие проезда к торговому дому «Барс» непосредственно под путепроводом. Кроме того, запланирован перенос светофорных объектов, на которых обычно образовываются пробки, немного назад по ходу движения. По замыслу властей, эти изменения должны развязать «бутылочное горлышко» и перераспределить транспортные потоки.

Рязанцам рассказали, как изменится путепровод на Московском шоссе. Сюжет об этом вышел на телеканале ТКР.

Вместо прежних двух полос автомобилисты получат четыре. Однако расплатой за свободный трафик станет закрытие проезда к торговому дому «Барс» непосредственно под путепроводом. Кроме того, запланирован перенос светофорных объектов, на которых обычно образовываются пробки, немного назад по ходу движения. По замыслу властей, эти изменения должны развязать «бутылочное горлышко» и перераспределить транспортные потоки.

Сейчас на объекте уже установлены новые опоры освещения, прокладываются кабели и монтируются инженерные системы, а со стороны здания соцфонда заливают подпорные стенки. Как отметил подрядчик в сюжете ТКР, в процессе задействованы все городские службы.

«Тротуар у нас практически не меняется. Только в районе Михайловки он стал чуть поуже, но поток людей ширина тротуара позволяет пропустить», — рассказал представитель компании-подрядчика.

Официальная сдача объекта намечена на конец 2026 года.

Фото: ТКР.