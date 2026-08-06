Жители Рязани приняли участие в исследовании Группы Mantera об уровне усталости россиян. Всего в опросе участвовали 9358 человек из разных регионов страны.
По итогам исследования выяснилось, что большинство россиян сталкиваются прежде всего с эмоциональной усталостью — на моральное и психологическое истощение указали 67% респондентов. Физическую усталость отметили 33% участников.
Рязань вошла в число городов, жители которых участвовали в исследовании. Всего в эту группу также вошли Тольятти, Волгоград, Уфа, Самара, Новороссийск, Казань, Воронеж, Новосибирск, Омск, Красноярск и Ульяновск.
Среди всех опрошенных 81% составили женщины, 19% — мужчины. Чаще всего в исследовании участвовали специалисты по продажам (9,1%), люди, занятые домашним хозяйством и уходом за детьми (9%), сотрудники финансовой и бухгалтерской сфер (5,1%), образования (4,3%), медицины (4%), а также логистики и курьерской доставки (3,64%).