Рязань попала в список городов с наиболее уставшими жителями — исследование

Жители Рязани приняли участие в исследовании Группы Mantera об уровне усталости россиян. Всего в опросе участвовали 9358 человек из разных регионов страны. По итогам исследования выяснилось, что большинство россиян сталкиваются прежде всего с эмоциональной усталостью — на моральное и психологическое истощение указали 67% респондентов. Физическую усталость отметили 33% участников.

Жители Рязани приняли участие в исследовании Группы Mantera об уровне усталости россиян. Всего в опросе участвовали 9358 человек из разных регионов страны.

По итогам исследования выяснилось, что большинство россиян сталкиваются прежде всего с эмоциональной усталостью — на моральное и психологическое истощение указали 67% респондентов. Физическую усталость отметили 33% участников.

Рязань вошла в число городов, жители которых участвовали в исследовании. Всего в эту группу также вошли Тольятти, Волгоград, Уфа, Самара, Новороссийск, Казань, Воронеж, Новосибирск, Омск, Красноярск и Ульяновск.

Среди всех опрошенных 81% составили женщины, 19% — мужчины. Чаще всего в исследовании участвовали специалисты по продажам (9,1%), люди, занятые домашним хозяйством и уходом за детьми (9%), сотрудники финансовой и бухгалтерской сфер (5,1%), образования (4,3%), медицины (4%), а также логистики и курьерской доставки (3,64%).