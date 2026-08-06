Politico: в США сообщили о восстановлении обмена разведданными с Украиной

Американские сенаторы объявили о восстановлении обмена разведывательной информацией между США и Украиной до прежнего высокого уровня. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на мнения нескольких законодателей. По данным издания, такого мнения придерживаются председатель спецкомитета по разведке Сената Марк Уорнер, а также сенаторы Джон Корнин, Роджер Уикер и Тим Кейн. Представитель Белого дома добавил, что администрация Дональда Трампа продолжит работать над завершением конфликта.

Американские сенаторы объявили о восстановлении обмена разведывательной информацией между США и Украиной до прежнего высокого уровня. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на мнения нескольких законодателей.

По данным издания, такого мнения придерживаются председатель спецкомитета по разведке Сената Марк Уорнер, а также сенаторы Джон Корнин, Роджер Уикер и Тим Кейн.

Представитель Белого дома добавил, что администрация Дональда Трампа продолжит работать над завершением конфликта.