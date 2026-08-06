Названа дата возобновления работы платных парковок на площади Мичурина
Отмечается, что на площади Мичурина завершают работы по ремонту проезжей части. Специалисты наносят дорожную разметку. С 10 августа платные парковки на площади возобновят работу. В мэрии напомнили, что оплатить ее нужно в течение 15 минут с момента постановки автомобиля, иначе грозит штраф.
Названа дата возобновления работы платных парковок на площади Мичурина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Отмечается, что на площади Мичурина завершают работы по ремонту проезжей части. Специалисты наносят дорожную разметку.
С 10 августа платные парковки на площади возобновят работу.
В мэрии напомнили, что оплатить ее нужно в течение 15 минут с момента постановки автомобиля, иначе грозит штраф.