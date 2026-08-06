Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал ход строительства Южного обхода Рязани, которое осуществляется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили на сайте правительства региона.
Глава региона отметил, что в настоящее время работы идут по графику. На одном участке строители готовят основание будущей дороги, на другом — скоро начнут планировку откосов и подготовку грунта под посев травы.
«Южный обход Рязани — это один из крупнейших проектов ФКУ „Поволжуправтодор“ и один из самых важных дорожных объектов для нашего региона, — сказал Павел Малков. — Новая дорога протяженностью 26 километров соединит участки трассы М-5 „Урал“ и в будущем позволит вывести транзитный транспорт за пределы Рязани. В городе станет меньше транзитных машин, а движение будет свободнее и безопаснее».