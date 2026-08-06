Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 07
31°
Сбт, 08
25°
Вск, 09
24°
ЦБ USD 81.41 0.48 07/08
ЦБ EUR 94.06 0.87 07/08
Нал. USD 83.01 / 83.15 07/08 15:50
Нал. EUR 96.00 / 96.50 07/08 15:50
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
43 минуты назад
109
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
4 часа назад
263
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
Вчера 14:46
635
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
771
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Павел Малков: Южный обход — один из самых важных дорожных объектов региона
Строительство Южного обхода Рязани продолжается по графику. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. Южный обход — один из крупнейших проектов ФКУ «Поволжуправтодор» и один из самых важных дорожных объектов для региона. Новую трассу строят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Дорога протяженностью 26 километров соединит участки федеральной трассы М-5 «Урал». В дальнейшем это позволит вывести транзитный транспорт за пределы Рязани, снизить нагрузку на городские улицы и сделать движение безопаснее.

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал ход строительства Южного обхода Рязани, которое осуществляется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Глава региона отметил, что в настоящее время работы идут по графику. На одном участке строители готовят основание будущей дороги, на другом — скоро начнут планировку откосов и подготовку грунта под посев травы.

«Южный обход Рязани — это один из крупнейших проектов ФКУ „Поволжуправтодор“ и один из самых важных дорожных объектов для нашего региона, — сказал Павел Малков. — Новая дорога протяженностью 26 километров соединит участки трассы М-5 „Урал“ и в будущем позволит вывести транзитный транспорт за пределы Рязани. В городе станет меньше транзитных машин, а движение будет свободнее и безопаснее».