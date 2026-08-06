Павел Малков: Южный обход — один из самых важных дорожных объектов региона

Строительство Южного обхода Рязани продолжается по графику. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. Южный обход — один из крупнейших проектов ФКУ «Поволжуправтодор» и один из самых важных дорожных объектов для региона. Новую трассу строят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Дорога протяженностью 26 километров соединит участки федеральной трассы М-5 «Урал». В дальнейшем это позволит вывести транзитный транспорт за пределы Рязани, снизить нагрузку на городские улицы и сделать движение безопаснее.

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал ход строительства Южного обхода Рязани, которое осуществляется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Глава региона отметил, что в настоящее время работы идут по графику. На одном участке строители готовят основание будущей дороги, на другом — скоро начнут планировку откосов и подготовку грунта под посев травы.

«Южный обход Рязани — это один из крупнейших проектов ФКУ „Поволжуправтодор“ и один из самых важных дорожных объектов для нашего региона, — сказал Павел Малков. — Новая дорога протяженностью 26 километров соединит участки трассы М-5 „Урал“ и в будущем позволит вывести транзитный транспорт за пределы Рязани. В городе станет меньше транзитных машин, а движение будет свободнее и безопаснее».