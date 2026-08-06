На улице Пушкина в Рязани очевидцы заметили пенсионерку в окне

В Рязани на улице Пушкина к жилому дому прибыли экстренные службы. По словам очевидцев, внимание специалистов привлекла пожилая женщина, находившаяся в окне. Пост появился в соцсетях. Как сообщают местные жители, на месте работают сотрудники экстренных служб, которые ведут с женщиной разговор и пытаются ее успокоить.

В Рязани на улице Пушкина к жилому дому прибыли экстренные службы. По словам очевидцев, внимание специалистов привлекла пожилая женщина, находившаяся в окне. Пост появился в соцсетях.

Как сообщают местные жители, на месте работают сотрудники экстренных служб, которые ведут с женщиной разговор и пытаются ее успокоить.

По словам очевидцев, в квартире также находится много животных.