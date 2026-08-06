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20-летняя девушка устроила теракт в Рязани
Установлено, что в декабре 2025 года Собянина, находясь в Москве, общалась в Telegram с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Они объединились в организованную группу для поджога служебного автомобиля полиции в Рязани. Куратор провел с Собяниной инструктаж о необходимых мерах безопасности и конспирации, предоставил инструкции по изготовлению и приобретению компонентов для поджога. Вскоре она изготовила легковоспламеняющуюся смесь. 27 декабря 2025 года Собянина подошла к служебному автомобилю, который был припаркован у здания ОМВД, и из канистры облила левое переднее колесо изготовленной жидкостью и совершила поджог.

20-летнюю жительницу Рязанской области Ульяну Собянину осудили за поджог автомобиля полиции. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда.

Установлено, что в декабре 2025 года Собянина, находясь в Москве, общалась в Telegram с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Они объединились в организованную группу для поджога служебного автомобиля полиции в Рязани.

Куратор провел с Собяниной инструктаж о необходимых мерах безопасности и конспирации, предоставил инструкции по изготовлению и приобретению компонентов для поджога. Вскоре она изготовила легковоспламеняющуюся смесь.

27 декабря 2025 года Собянина подошла к служебному автомобилю, который был припаркован у здания ОМВД, и из канистры облила левое переднее колесо изготовленной жидкостью. После совершила поджог. Все действия девушка транслировала по видеозвонку в мессенджере. Затем скрылась.

Суд рассмотрел уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного имущественного ущерба) и статье 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ.

Собянина признала вину частично, в содеянном раскаялась. Она заявила, что умысла на совершение террористического акта у нее не было. Девушка объяснила, что совершила поджог из-за опасения за жизнь матери и свою, так как получала угрозы от организатора группы.

Отмечается, что для минимизации ущерба девушка выбрала время, когда в автомобиле и рядом с ним не было людей. Она подожгла только колесо, чтобы полицейские могли вовремя потушить возгорание.

С размером причиненного материального ущерба девушка согласилась, гражданский иск признала в полном объеме.

Суд приговорил Собянину к наказанию в виде лишения свободы на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на полтора года.

Также с девушки взыскали в пользу ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Рязанской области» в счет возмещения материального ущерба 427 354 рубля.

Приговор не вступил в законную силу.