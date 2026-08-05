В Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА
В Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС. Беспилотная опасность в регионе начала действовать в 20:40. Жителям порекомендовали избегать открытых участков и не подходите к окнам.
В Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.
Беспилотная опасность в регионе начала действовать в 20:40.
Жителям порекомендовали избегать открытых участков и не подходите к окнам.
Ранее угроза атаки БПЛА действовала с 16:36 5 августа до 19:11. Днем над Рязанской областью сбили 8 беспилотников.