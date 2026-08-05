Малков раскрыл подробности дневной атаки БПЛА на Рязанскую область
Малков раскрыл подробности дневной атаки БПЛА на Рязанскую область. Об этом губернатор Павел Малков написал в своих соцсетях. Он рассказал, что днем 5 августа над Рязанской областью сбили восемь БПЛА. Пострадавших и повреждений нет.
Малков раскрыл подробности дневной атаки БПЛА на Рязанскую область. Об этом губернатор Павел Малков написал в своих соцсетях.
Он рассказал, что днем 5 августа над Рязанской областью сбили восемь БПЛА.
Пострадавших и повреждений нет.
Как сообщили в Минобороны, всего в течение дня над регионами России в период с 8:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 200 украинских беспилотников.