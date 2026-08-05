Малков раскрыл подробности дневной атаки БПЛА на Рязанскую область

Малков раскрыл подробности дневной атаки БПЛА на Рязанскую область. Об этом губернатор Павел Малков написал в своих соцсетях. Он рассказал, что днем 5 августа над Рязанской областью сбили восемь БПЛА. Пострадавших и повреждений нет.