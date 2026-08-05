В Рязанской области произошло ДТП
По словам очевидцев, авария случилась в районе села Малеево в Касимовском округе. Судя по кадрам, столкнулись автомобиль и мопед. После ДТП у машины разбито лобовое стекло. Данных о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.
В Рязанской области произошло ДТП. Об этом 5 августа сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась в районе села Малеево в Касимовском округе. Судя по кадрам, столкнулись автомобиль и мопед.
После ДТП у машины разбито лобовое стекло.
Данных о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.