В ДТП в Рязанской области пострадал 16-летний подросток
ДТП произошло 4 августа, примерно в 23:00, в селе Малеево Касимовского округа. По предварительной информации полицейских, 19-летний местный житель за рулем автомобиля «Фольксваген Гольф» сбил 16-летнего пешехода, который находился на краю проезжей части. Несовершеннолетний доставлен с полученными травмами в медучреждение. В полиции уточнили, что проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В ДТП в Рязанской области пострадал 16-летний подросток. Подробности аварии опубликовала пресс-служба УМВД по региону.
ДТП произошло 4 августа, примерно в 23:00, в селе Малеево Касимовского округа.
По предварительной информации полицейских, 19-летний местный житель за рулем автомобиля «Фольксваген Гольф» сбил 16-летнего пешехода, который находился на краю проезжей части.
Несовершеннолетний доставлен с полученными травмами в медучреждение.
В полиции уточнили, что проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее очевидцы публиковали кадры с места.