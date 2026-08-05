В ДТП в Рязанской области пострадал 16-летний подросток

ДТП произошло 4 августа, примерно в 23:00, в селе Малеево Касимовского округа. По предварительной информации полицейских, 19-летний местный житель за рулем автомобиля «Фольксваген Гольф» сбил 16-летнего пешехода, который находился на краю проезжей части. Несовершеннолетний доставлен с полученными травмами в медучреждение. В полиции уточнили, что проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.