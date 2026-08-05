В полиции прокомментировали жесткое задержание мотоциклиста в Рязани

Комментарий РЗН.инфо дали в пресс-службе регионального МВД. «В настоящее время по факту применения силы в отношении водителя кроссового мотоцикла, по предварительной информации, целенаправленно создавшего препятствие сотрудникам Госавтоинспекции при задержании правонарушителя, проводятся проверочные мероприятия», — сообщили в полиции. Отмечается, что по результатам будет принято решение в установленном законом порядке. Напомним, опубликовано видео задержания мотоциклиста. На нем видно, что 2 августа на улице Вокзальной три машины ДПС гнались за мотоциклистом. В один из автомобилей, двигавшейся впереди, врезался другой мотоциклист, выехавший из-за кустов.

В полиции прокомментировали жесткое задержание мотоциклиста в Рязани. Комментарий РЗН.инфо дали в пресс-службе регионального МВД.

«В настоящее время по факту применения силы в отношении водителя кроссового мотоцикла, по предварительной информации, целенаправленно создавшего препятствие сотрудникам Госавтоинспекции при задержании правонарушителя, проводятся проверочные мероприятия», — сообщили в полиции.

Отмечается, что по результатам будет принято решение в установленном законом порядке.

Напомним, опубликовано видео задержания мотоциклиста. На нем видно, что 2 августа на улице Вокзальной три машины ДПС гнались за мотоциклистом. В один из автомобилей, двигавшейся впереди, врезался другой мотоциклист, выехавший из-за кустов. Затем, судя по кадрам, полицейские вышли из машины применили силу к водителю. Тот не сопротивлялся.