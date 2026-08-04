В Рязани полицейские избили мотоциклиста

По словам автора публикации, инцидент произошел в ночь на 2 августа на улице Вокзальной, у дома № 77. На опубликованных кадрах видно, что три полицейские машины гнались за мотоциклистом. В автомобиль ДПС, который двигался впереди, врезался другой мотоциклист, выехавший из-за кустов. Затем, судя по кадрам, полицейские вышли из машины и избили водителя. Официально информацию не комментировали, подробности уточняются.

В Рязани избиение мотоциклиста полицейскими попало на видео. Пост с кадрами опубликован в соцсетях.

По словам автора публикации, инцидент произошел в ночь на 2 августа на улице Вокзальной, у дома № 77. На опубликованных кадрах видно, что три полицейские машины гнались за мотоциклистом. В автомобиль ДПС, который двигался впереди, врезался другой мотоциклист, выехавший из-за кустов.

Затем, судя по кадрам, полицейские вышли из машины и избили водителя.

Официально информацию не комментировали, подробности уточняются.

Видео: соцсети.