В Рязанской области ночью действовала угроза атаки БПЛА
Беспилотную опасность на территории Рязанской области объявляли в 00:49 5 августа. Жителей призывали избегать открытых участков, не подходить к окнам. Отменили угрозу атаки в 04:17.
В Рязанской области ночью действовала угроза атаки БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС.
Беспилотную опасность на территории Рязанской области объявляли в 00:49 5 августа. Жителей призывали избегать открытых участков, не подходить к окнам.
Отменили угрозу атаки в 04:17.