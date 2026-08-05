МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев
Согласно прогнозу, днем 6 и 7 августа на территории Рязанской области ожидается жара. Столбики термометров покажут отметки 30…34°С. Ранее рязанцам рассказали о погоде 6 августа.
МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального ведомства.
Согласно прогнозу, днем 6 и 7 августа на территории Рязанской области ожидается жара. Столбики термометров покажут отметки 30…34°С.
Ранее рязанцам рассказали о погоде 6 августа.