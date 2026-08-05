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Рязанскую область накроет 30-градусная жара
6 августа в Рязанской области будет небольшая облачность. Осадков не прогнозируют. Ветер ожидается порывами 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит 13…18°С. Днем местами ожидается жара. Столбики термометров покажут отметки 27…32°С.

Рязанскую область накроет жара. Прогноз погоды разместили на сайте регионального ЦГМС.

6 августа в Рязанской области будет небольшая облачность. Осадков не прогнозируют.

Ветер ожидается порывами 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13…18°С. Днем местами ожидается жара. Столбики термометров покажут отметки 27…32°С.