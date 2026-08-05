Рязанскую область накроет 30-градусная жара

6 августа в Рязанской области будет небольшая облачность. Осадков не прогнозируют. Ветер ожидается порывами 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит 13…18°С. Днем местами ожидается жара. Столбики термометров покажут отметки 27…32°С.