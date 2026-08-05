ЦБ: годовая инфляция в России по итогам сентября составит 6,3%

Годовая инфляция в России по итогам сентября составит 6,3%. Об этом сообщает комментарий к среднесрочному макроэкономическому прогнозу Банка России. Центральный банк ожидает ускорение инфляции в III квартале с сезонной корректировкой до уровня 7,0%, что значительно выше показателя во II квартале, который составил 5,0%. В июле Банк России также повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 6,0-7,0% с предыдущих 4,5-5,5%.

Годовая инфляция в России по итогам сентября составит 6,3%. Об этом сообщает комментарий к среднесрочному макроэкономическому прогнозу Банка России, передает канал «Раньше всех. Ну почти».

Центральный банк ожидает ускорение инфляции в III квартале с сезонной корректировкой до уровня 7,0%, что значительно выше показателя во II квартале, который составил 5,0%.

В июле Банк России также повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 6,0-7,0% с предыдущих 4,5-5,5%.