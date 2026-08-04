Жительница Рыбновского округа передала деньги курьеру и попала под следствие

В Рыбновском муниципальном округе возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в неправомерном обороте средств платежей. По данным полиции, неизвестный через интернет предложил девушке за вознаграждение выступить посредником в финансовой операции. Следуя его указаниям, она получила на свою банковскую карту 70 тысяч рублей, затем сняла деньги в банке и передала их курьеру в условленном месте. Позже сотрудники полиции установили, что банковская карта девушки фигурирует в уголовном деле о дистанционном мошенничестве.

В Рыбновском муниципальном округе возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области.

По данным полиции, неизвестный через интернет предложил девушке за вознаграждение выступить посредником в финансовой операции. Следуя его указаниям, она получила на свою банковскую карту 70 тысяч рублей, затем сняла деньги в банке и передала их курьеру в условленном месте.

Позже сотрудники полиции установили, что банковская карта девушки фигурирует в уголовном деле о дистанционном мошенничестве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Полицейские устанавливают других участников преступной схемы.

В региональном УМВД напомнили, что мошенники нередко используют дропперов для вывода похищенных денежных средств, обещая быстрый заработок за передачу банковских карт или участие в денежных переводах. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность.