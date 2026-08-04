Жителей Центральной России предупредили о резком похолодании

По словам доцента Института экологии РУДН Юрия Хитева, жара в ЦФО с середины августа сменится похолоданием, грозами, сильными дождями и смерчами. Он уточнил, что днём температура воздуха может опуститься до +1°C, ночью — до +10°C. «Начало осени тоже может удивить. Сентябрь во многих регионах будет напоминать затянувшееся бабье лето с периодическими дождями и порывистым ветром. Устойчивого похолодания в начале осени не ожидается», — добавил Хитев. Ранее стало известно, что июль в Рязанской области стал одним из самых дождливых в истории метеонаблюдений.

Жителей Центральной России предупредили о резком похолодании. Об этом в интервью RT сообщил доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев.

По словам ученого, жара в ЦФО с середины августа сменится похолоданием, грозами, сильными дождями и смерчами. Он уточнил, что днём температура воздуха может опуститься до +1°C, ночью — до +10°C.

«Начало осени тоже может удивить. Сентябрь во многих регионах будет напоминать затянувшееся бабье лето с периодическими дождями и порывистым ветром. Устойчивого похолодания в начале осени не ожидается», — добавил Хитев.

Ранее стало известно, что июль в Рязанской области стал одним из самых дождливых в истории метеонаблюдений.