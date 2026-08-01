Июль в Рязанской области стал одним из самых дождливых в истории метеонаблюдений

Об этом сообщил рязанский метеоролог Роман Степанов в своих соцсетях. По его словам, в июле в регионе наблюдались холодные ночи, грозы, град и сильные дожди. Отмечается, что почти весь месяц среднесуточные температуры были ниже нормы. В Сасове в июле количество осадков превысило норму в 4 раза. В остальных районах выпало от 1,5 до 3 месячных норм.

Июль в регионе стал одним из самых дождливых в истории метеонаблюдений. Об этом сообщил рязанский метеоролог Роман Степанов в своих соцсетях.

По его словам, в июле в регионе наблюдались холодные ночи, грозы, град и сильные дожди. Отмечается, что почти весь месяц среднесуточные температуры были ниже нормы.

«Местами были превышены критерии опасного явления по количеству осадков, а размер градин (особенно 9 июля), по свидетельствам очевидцев, превышал в диаметре 2 см. Рекордсменом по количеству осадков стала восточная часть области», — указал Степанов.

Он уточнил, что в Сасове в июле количество осадков превысило норму в 4 раза. В остальных районах выпало от 1,5 до 3 месячных норм.

«Но период интенсивных ливней подходит к концу. Последний дождливый циклон сейчас уходит на восток, на Рязанскую область распространяет свое влияние западный антициклон», — написал метеоролог.

Он добавил, что в воскресенье, 2 августа, в регионе местами ожидается до 31 °C. Однако, по словам Степанова, в южной половине области не исключены кратковременные грозовые дожди.

Ранее рязанцев предупредили об аномальной жаре.