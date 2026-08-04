В Шиловском районе ищут пропавшего 80-летнего мужчину

В Шиловском районе Рязанской области разыскивают 80-летнего Николая Николаевича Сивцова, который ушел в лес 3 августа. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. По их словам, мужчина может находиться в районе села Рубецкое. Автомобиль, на котором он приехал, остался возле дома № 5А на улице Лесной. Отмечается, что год назад мужчина перенес инсульт, из-за чего его реакция может быть замедленной.

В Шиловском районе Рязанской области разыскивают 80-летнего Николая Николаевича Сивцова, который ушел в лес 3 августа. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

По их словам, мужчина может находиться в районе села Рубецкое. Автомобиль, на котором он приехал, остался возле дома № 5А на улице Лесной.

Отмечается, что год назад мужчина перенес инсульт, из-за чего его реакция может быть замедленной.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, просят сообщить об в экстренные службы по телефону 112.