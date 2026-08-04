В Рязани завершились поиски нуждающегося в медпомощи мужчины

86-летний пенсионер пропал 4 августа. В ориентировке говорилось, что мужчина вышел из дома и не вернулся. Его искали волонтеры. Ночью 4 августа стало известно, что пенсионера нашли живым. Подробности поисков не разглашаются.