В Рязани пропал нуждающийся в медпомощи мужчина
Отмечается, что 86-летний Анатолий Кабанов 4 августа вышел из дома и не вернулся. Приметы: рост — 180 см, худощавого телосложения, волосы — седые, глаза — голубые. Одежда: темно-коричневая куртка, черный свитер, голубые джинсы, темные ботинки. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112; 8 (800) 700-54-52.
В Рязани пропал нуждающийся в медпомощи Анатолий Кабанов. Об этом сообщили в соцсетях ПСО «ЛизаАлерт».
Отмечается, что 86-летний Анатолий Кабанов 4 августа вышел из дома и не вернулся.
Приметы: рост — 180 см, худощавого телосложения, волосы — седые, глаза — голубые.
Одежда: темно-коричневая куртка, черный свитер, голубые джинсы, темные ботинки.
Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112;