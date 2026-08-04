В Рязани пропал нуждающийся в медпомощи мужчина

Отмечается, что 86-летний Анатолий Кабанов 4 августа вышел из дома и не вернулся. Приметы: рост — 180 см, худощавого телосложения, волосы — седые, глаза — голубые. Одежда: темно-коричневая куртка, черный свитер, голубые джинсы, темные ботинки. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112; 8 (800) 700-54-52.