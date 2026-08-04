В Рязани за месяц выросли цены на квартиры в новостройках

В Рязани в июле подорожали квартиры в новостройках. Средняя стоимость квадратного метра выросла на 3% и составила 137,6 тысячи рублей. Такие данные приводит исследование компании «Мир квартир», которое охватило 68 крупных городов России, а также Московскую и Ленинградскую области, пишет РИА Новости. Средняя цена квартиры в новостройках Рязани достигла 6,9 млн рублей, увеличившись за месяц на 2,9%. По итогам исследования Рязань заняла 46-е место среди городов по стоимости жилья и динамике цен.

В Рязани в июле подорожали квартиры в новостройках. Средняя стоимость квадратного метра выросла на 3% и составила 137,6 тысячи рублей. Такие данные приводит исследование компании «Мир квартир», которое охватило 68 крупных городов России, а также Московскую и Ленинградскую области, пишет РИА Новости .

Средняя цена квартиры в новостройках Рязани достигла 6,9 млн рублей, увеличившись за месяц на 2,9%.

По итогам исследования Рязань заняла 46-е место среди городов по стоимости жилья и динамике цен.

Всего в июле новостройки подорожали в 60 из 70 исследованных городов. Самый заметный рост зафиксировали в Сочи — на 9,6%, где средняя цена квадратного метра достигла 464 тысяч рублей. В Москве жилье на первичном рынке выросло в цене на 4,1% — до 495,2 тысячи рублей за квадратный метр.