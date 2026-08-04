В Рязани приостановили движение троллейбусов № 3 и № 13

В Рязани из-за повреждения контактной сети на Касимовском шоссе временно приостановлено движение троллейбусов № 3 и № 13. Об этом сообщили в горадминистрации. Специалисты уже проводят восстановительные работы. До окончания ремонта троллейбусы маршрута № 3 будут следовать только до остановки «Мясокомбинат». На маршруте № 13 продолжает работать один троллейбус на автономном ходу.

В Рязани из-за повреждения контактной сети на Касимовском шоссе временно приостановлено движение троллейбусов № 3 и № 13. Об этом сообщили в горадминистрации.

Специалисты уже проводят восстановительные работы.

До окончания ремонта троллейбусы маршрута № 3 будут следовать только до остановки «Мясокомбинат». На маршруте № 13 продолжает работать один троллейбус на автономном ходу.

Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.