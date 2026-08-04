В Рязани между Нижним и Верхним городскими парками обустроили переход

Пешеходный переход создали в рамках развития маршрута «Рязань пешеходная». Напомним, работы стартовали в конце июля. Ранее сообщалось, что Верхний и Нижний городские парки соединит высокий пешеходный переход.