В Рязани между Нижним и Верхним городскими парками обустроили переход
Пешеходный переход создали в рамках развития маршрута «Рязань пешеходная». Напомним, работы стартовали в конце июля. Ранее сообщалось, что Верхний и Нижний городские парки соединит высокий пешеходный переход.
В Рязани между Нижним и Верхним городскими парками обустроили пешеходный переход. Об этом сообщил ИД «Пресса».
Переход создали в рамках развития маршрута «Рязань пешеходная».
Напомним, работы стартовали в конце июля.
Ранее сообщалось, что Верхний и Нижний городские парки соединит высокий пешеходный переход.