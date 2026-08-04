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В Рязани между Нижним и Верхним городскими парками обустроили переход
Пешеходный переход создали в рамках развития маршрута «Рязань пешеходная». Напомним, работы стартовали в конце июля. Ранее сообщалось, что Верхний и Нижний городские парки соединит высокий пешеходный переход.

В Рязани между Нижним и Верхним городскими парками обустроили пешеходный переход. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Переход создали в рамках развития маршрута «Рязань пешеходная».

Напомним, работы стартовали в конце июля.

Ранее сообщалось, что Верхний и Нижний городские парки соединит высокий пешеходный переход.