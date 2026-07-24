В Рязани начали обустраивать переход между Верхним и Нижним горпарками

В Рязани начались работы по устройству нового пешеходного перехода, который соединит центральные входы в Верхний и Нижний городские парки. Переход создают в рамках развития маршрута «Рязань пешеходная». Концепция проекта предусматривает расширение входных групп в парках со стороны улицы Ленина. Ранее сообщалось, что новый переход между Верхним и Нижним городскими парками будет наземным.