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В Рязани начали обустраивать переход между Верхним и Нижним горпарками
В Рязани начались работы по устройству нового пешеходного перехода, который соединит центральные входы в Верхний и Нижний городские парки. Переход создают в рамках развития маршрута «Рязань пешеходная». Концепция проекта предусматривает расширение входных групп в парках со стороны улицы Ленина. Ранее сообщалось, что новый переход между Верхним и Нижним городскими парками будет наземным.

В Рязани начались работы по устройству нового пешеходного перехода, который соединит центральные входы в Верхний и Нижний городские парки.

Переход создают в рамках развития маршрута «Рязань пешеходная». Концепция проекта предусматривает расширение входных групп в парках со стороны улицы Ленина.

Ранее сообщалось, что новый переход между Верхним и Нижним городскими парками будет наземным.