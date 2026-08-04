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В Рязани аптечная корзина подорожала до 7207 рублей
В Рязани в июле стоимость аптечной корзины выросла на 2% и достигла 7207 рублей. Такие данные приводит сервис Megapteka.ru. По данным исследования, аптечные продажи в Рязани за месяц увеличились примерно на 11%. Больше всего вырос спрос на эндокринные препараты — их продажи прибавили 30%, а лекарства от инфекций стали покупать на 26% чаще. Рязань вошла в число городов, где аптечная корзина подорожала сильнее всего. Более заметный рост цен зафиксировали только в Красноярске, где показатель увеличился на 4%.

В Рязани в июле стоимость аптечной корзины выросла на 2% и достигла 7207 рублей. Такие данные приводит сервис Megapteka.ru.

По данным исследования, аптечные продажи в Рязани за месяц увеличились примерно на 11%. Больше всего вырос спрос на эндокринные препараты — их продажи прибавили 30%, а лекарства от инфекций стали покупать на 26% чаще.

При этом продажи средств от простуды и гриппа снизились на 8%.

Рязань вошла в число городов, где аптечная корзина подорожала сильнее всего. Более заметный рост цен зафиксировали только в Красноярске, где показатель увеличился на 4%.

Средняя стоимость аптечной корзины по всем 28 городам в июле составила около 6976 рублей, что примерно на 1% меньше показателя предыдущего периода. Самые дорогие корзины оказались в Омске и Санкт-Петербурге — по 7364 рубля, а также в Воронеже — 7292 рубля.