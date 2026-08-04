В МИД России назвали условие для переговоров по Украине

Россия готова к переговорам по Украине при условии конструктивного и зрелого подхода со стороны стран Запада. Об этом на полях III Российско-казахстанского медиафорума заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. По его словам, Россия открыта к переговорному решению и неоднократно это демонстрировала. Замминистра отметил, что перспективы диалога появятся, если западные страны, поддерживающие Украину, будут готовы к «честному, конструктивному диалогу», направленному на устранение причин конфликта.

Россия готова к переговорам по Украине при условии конструктивного и зрелого подхода со стороны стран Запада. Об этом на полях III Российско-казахстанского медиафорума заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

По его словам, Россия открыта к переговорному решению и неоднократно это демонстрировала. Галузин заявил, что, по его мнению, украинская сторона ранее выходила из переговорного процесса и действовала непоследовательно.

Замминистра отметил, что перспективы диалога появятся, если западные страны, поддерживающие Украину, будут готовы к «честному, конструктивному диалогу», направленному на устранение причин конфликта.

В противном случае, заявил Галузин, Россия продолжит специальную военную операцию и будет добиваться своих целей военным путем.