В Госдуме ответили на слова депутата, назвавшего женщин «неполноценными людьми»

На эти слова отреагировала депутат Госдумы Ксения Горячева, которая отметила, что подобные высказывания унижают женщин и подрывают их достоинство. Она выразила намерение обратиться в думскую комиссию по этике для оценки слов своего коллеги. Горячева подчеркнула, что россияне устали от оскорбительных высказываний от народных избранников и они не могут становиться нормой. Отмечается, что это не первое скандальное заявление Ильтякова: ранее он уже использовал термины «чучела» и «рожалка» в отношении женщин. После предыдущих высказываний депутата комиссия по этике ответила, что его слова не имеют оскорбительного подтекста. Однако после новых заявлений Горячева планирует снова направить обращение в комиссию.

В Госдуме отреагировали на слова депутата, назвавшего женщин «неполноценными людьми». Об этом пишет «Газета. ру».

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков вновь оказался в центре скандала после своих высказываний о женщинах. В эфире ток-шоу «Чего ждем?» на канале «Область 45» он заявил, что женщины являются «неполноценными людьми», ссылаясь на библейские тексты. По его словам, мужчина был создан первым, а женщина — из его ребра, что, по его мнению, делает ее неполноценной.

На эти слова отреагировала депутат Госдумы Ксения Горячева, которая отметила, что подобные высказывания унижают женщин и подрывают их достоинство. Она выразила намерение обратиться в думскую комиссию по этике для оценки слов своего коллеги. Горячева подчеркнула, что россияне устали от оскорбительных высказываний от народных избранников и они не могут становиться нормой.

Отмечается, что это не первое скандальное заявление Ильтякова: ранее он уже использовал термины «чучела» и «рожалка» в отношении женщин. После предыдущих высказываний депутата комиссия по этике ответила, что его слова не имеют оскорбительного подтекста. Однако после новых заявлений Горячева планирует снова направить обращение в комиссию.