Депутат Госдумы назвал женщин «неполноценными»

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков назвал женщин «неполноценными». Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Чего ждем?» на канале «Область 45»,
В своем выступлении депутат сослался на Библию и напомнил о происхождении женщины. Парламентарий заявил, что сначала существовал один человек — мужчина. У него взяли ребро и создали из него женщину, добавил Ильтяков.
«А посему женщина не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела», — заявил депутат.
При этом он указал, что и мужчину нельзя назвать «полноценным человеком». По мнению Ильтякова, мужчина не сможет жить без жены, без нее «он инвалид».
«Только тогда, когда они соединяются вместе, вот тут и возникает теплое чувство интимных отношений», — заключил парламентарий.
Фото: кадр из шоу «Чего ждем?» на канале «Область 45».