Депутат Госдумы назвал женщин «неполноценными»

В своем выступлении депутат сослался на Библию и напомнил о происхождении женщины. Парламентарий заявил, что сначала существовал один человек — мужчина. У него взяли ребро и создали из него женщину, добавил Ильтяков. «А почему женщина не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела», — сказал депутат. При этом он указал, что и мужчину нельзя назвать «полноценным человеком». По мнению Ильтякова, мужчина не сможет жить без жены, без нее «он инвалид».

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков назвал женщин «неполноценными». Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Чего ждем?» на канале «Область 45», передала «Газета.Ru».

В своем выступлении депутат сослался на Библию и напомнил о происхождении женщины. Парламентарий заявил, что сначала существовал один человек — мужчина. У него взяли ребро и создали из него женщину, добавил Ильтяков.

«А посему женщина не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела», — заявил депутат.

При этом он указал, что и мужчину нельзя назвать «полноценным человеком». По мнению Ильтякова, мужчина не сможет жить без жены, без нее «он инвалид».

«Только тогда, когда они соединяются вместе, вот тут и возникает теплое чувство интимных отношений», — заключил парламентарий.

Фото: кадр из шоу «Чего ждем?» на канале «Область 45».