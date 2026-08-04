Павел Малков: развитие цифровых сервисов помогает сделать доступнее меры социальной поддержки жителей Рязанской области

Губернатор Павел Малков отметил, что развитие цифровых сервисов помогает сделать доступнее меры социальной поддержки жителей Рязанской области. Он заявил, что работа проводится в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Одной из эффективных цифровых платформ социальной сферы стал портал «Открытый регион62. Социальная защита». Благодаря ему жители Рязанской области могут оперативно получить интересующую информацию о мерах социальной поддержки, подать заявку на их оформление, а также воспользоваться цифровыми сервисами, подобранными с учетом жизненной ситуации.

Губернатор Павел Малков отметил, что развитие цифровых сервисов помогает сделать доступнее меры социальной поддержки жителей Рязанской области. Он заявил, что работа проводится в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Одной из эффективных цифровых платформ социальной сферы стал портал «Открытый регион62. Социальная защита». Благодаря ему жители Рязанской области могут оперативно получить интересующую информацию о мерах социальной поддержки, подать заявку на их оформление, а также воспользоваться цифровыми сервисами, подобранными с учетом жизненной ситуации.

В настоящее время портал объединяет 292 меры социальной поддержки для различных категорий жителей. Особое внимание — многодетным и студенческим семьям, гражданам старшего поколения, участникам специальной военной операции и членам их семей, людям с инвалидностью и другим категориям. В числе востребованных направлений — программа «Активное долголетие», участниками которой уже стали более двух тысяч жителей региона.

По словам губернатора Павла Малкова, в регионе продолжается работа по развитию социальных цифровых сервисов.

«Это помогает сделать доступнее соцподдержку для наших жителей: сократить время поиска необходимой информации, упростить и сделать более комфортной процедуру получения. Прорабатываем все необходимые вопросы с тем, чтобы эти услуги предоставлялись максимально удобно и просто. И чтобы не надо было бегать по инстанциям, собирать документы, справки, стоять в очередях и прочее. Мы увеличиваем количество мер поддержки — существенно нарастили с помощью федеральных программ, выделяем средства из областного бюджета. В приоритете — семьи с детьми, особенно те, кто получает статус многодетных», — подчеркнул Павел Малков.