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Минобороны заявило об ударах по портам и сухогрузам в Одесской области
Минобороны России сообщило о продолжении ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, которые, по утверждению ведомства, используются в интересах ВСУ. По данным министерства, в порту Черноморск в Одесской области были поражены Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал, где проводились ремонт военной техники, а также хранение боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Кроме того, по информации Минобороны, в порту Николаева поражен сухогруз с грузами военного назначения, а в порту Южный — сухогруз, разгружавший военные грузы.

Минобороны России сообщило о продолжении ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, которые, по утверждению ведомства, используются в интересах ВСУ.

По данным министерства, в порту Черноморск в Одесской области были поражены Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал, где проводились ремонт военной техники, а также хранение боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Кроме того, по информации Минобороны, в порту Николаева поражен сухогруз с грузами военного назначения, а в порту Южный — сухогруз, разгружавший военные грузы.

Также, как заявили в ведомстве, южнее Одессы в Черном море были поражены два сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество в украинские порты.