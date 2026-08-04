Малков вновь обратил внимание на работу управляющих компаний в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков вновь акцентировал внимание на работе управляющих компаний (УК) в регионе, поручив усилить контроль за ними на заседании правительства. Жители продолжают жаловаться на отсутствие инструкций при воздушной тревоге, плохой ремонт ливневок и неухоженные дворы, а также на то, что траву не косили с начала лета. Губернатор отметил, что есть УК, работающие качественно, и те, кто лишь заботится о прибыли. Он подчеркнул необходимость поощрения эффективных компаний и исключения нерадивых с рынка.

Губернатор Павел Малков вновь обратил внимание на работу управляющих компаний в Рязани. Поручение усилить контроль за ними он дал на заседании регионального правительства.

Как отметил глава региона, жалобы на работу УК продолжили поступать после последней массовой атаки БПЛА на Рязань. Рязанцы жаловались на отсутствие инструкций о действиях при воздушной тревоге, некачественный ремонт ливневок, содержание дворов, есть сообщения о том, что с начала лета на некоторых территориях ни разу не покосили траву.

«Я вижу, что есть управляющие компании, которые работают от души, стараясь создать хорошую обстановку, а есть те, кто работает ради денег, и не думает о том, как правильно выстроить работу. Задача такая: нужно поощрять УК, которые работают на результат, а те, кто не готов вкладываться, должны с рынка уходить», — сказал Павел Малков.

Напомним, на одном из крайних заседаний правительства отдельное внимание губернатор уделил управляющим компаниям, чьи ответы на платформе обратной связи он назвал «хамством» и «неуважением».