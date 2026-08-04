Более 10 нарушений выявили у водителей автобусов в Рязанской области
В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции выявили более 10 нарушений ПДД среди водителей автобусов. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Проверки прошли 3 августа в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». Инспекторы контролировали водителей пассажирского транспорта, выполняющего междугородние перевозки по федеральным автодорогам. По итогам рейдов всех нарушителей привлекли к ответственности.
В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции выявили более 10 нарушений ПДД среди водителей автобусов. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
Проверки прошли 3 августа в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». Инспекторы контролировали водителей пассажирского транспорта, выполняющего междугородние перевозки по федеральным автодорогам.
По итогам рейдов всех нарушителей привлекли к ответственности.
Мероприятие провели для предупреждения аварий с участием пассажирского транспорта и пресечения нарушений законодательства в сфере перевозок.