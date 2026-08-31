В Рязанской области произошло серьёзное ДТП
В поселке Листвянка Рязанского района произошло серьезное ДТП с жертвами. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. Столкнулись два легковых автомобиля, машины получили сильнейшие повреждения. На месте работают пожарные и сотрудники полиции. Информация о числе пострадавших уточняется.
В поселке Листвянка Рязанского района произошло серьезное ДТП с жертвами. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
Столкнулись два легковых автомобиля, машины получили сильнейшие повреждения. На месте работают пожарные и сотрудники полиции.
Информация о числе пострадавших уточняется.
Обновлено: позже стало известно о погибшем в ДТП в Рязанском районе.