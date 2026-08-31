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В Рязанской области произошло серьёзное ДТП
В поселке Листвянка Рязанского района произошло серьезное ДТП с жертвами. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. Столкнулись два легковых автомобиля, машины получили сильнейшие повреждения. На месте работают пожарные и сотрудники полиции. Информация о числе пострадавших уточняется.

В поселке Листвянка Рязанского района произошло серьезное ДТП с жертвами. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Столкнулись два легковых автомобиля, машины получили сильнейшие повреждения. На месте работают пожарные и сотрудники полиции.

Информация о числе пострадавших уточняется.

Обновлено: позже стало известно о погибшем в ДТП в Рязанском районе.