В Рязанской области произошло серьёзное ДТП

В поселке Листвянка Рязанского района произошло серьезное ДТП с жертвами. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. Столкнулись два легковых автомобиля, машины получили сильнейшие повреждения. На месте работают пожарные и сотрудники полиции. Информация о числе пострадавших уточняется.