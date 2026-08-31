Стало известно о погибшем в ДТП в Рязанской области
Отмечается, что ДТП произошло 31 августа, примерно в 13:15, на 213-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязанском округе. По предварительной информации полицейских, столкнулись «Лада Калина» и «Лада Гранта». В результате происшествия пассажирка автомобиля «Лада Калина» от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водители автомобилей с травмами доставлены в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
Стало известно о погибшем в ДТП в Рязанском округе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Отмечается, что ДТП произошло 31 августа, примерно в 13:15, на 213-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязанском округе.
По предварительной информации полицейских, столкнулись «Лада Калина» и «Лада Гранта».
В результате происшествия пассажирка автомобиля «Лада Калина» от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водители с травмами доставлены в медицинское учреждение.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее появились кадры с места.