В Рязанской области продлили желтый уровень погодной опасности

Об этом сообщает Гидрометцентр. Метеопредупреждение в регионе объявлено из-за высокой пожарной опасности (4 уровень). Оно будет действовать на территории Рязанской области до 18:00 3 сентября.