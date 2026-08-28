В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности

Об этом сообщает Гидрометцентр. Метеопредупреждение в регионе объявлено из-за высокой пожарной опасности (4 уровень). Оно будет действовать на территории Рязанской области до 18:00 30 августа.