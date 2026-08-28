В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности
Об этом сообщает Гидрометцентр. Метеопредупреждение в регионе объявлено из-за высокой пожарной опасности (4 уровень). Оно будет действовать на территории Рязанской области до 18:00 30 августа.
В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Метеопредупреждение в регионе объявлено из-за высокой пожарной опасности (4 уровень).
Оно будет действовать на территории Рязанской области до 18:00 30 августа.