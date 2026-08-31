В Рязани на сутки отменят систему заправки «чет/нечет»

С 00:00 1 сентября до 00:00 2 сентября на заправках Рязани и Рязанского округа отменят систему заправки по четным и нечетным номерам автомобилей. Ограничение отменили ради празднования Дня знаний. Напомним, его ввели в Рязани и округе с 28 августа.

В Рязани на сутки отменят систему заправки «чет/нечет». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 00:00 1 сентября до 00:00 2 сентября на заправках Рязани и Рязанского округа отменят систему заправки по четным и нечетным номерам автомобилей.

Ограничение отменили ради празднования Дня знаний.

Напомним, его ввели в Рязани и округе с 28 августа.