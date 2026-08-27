5G появится в городах-миллионниках России к концу 2027 года

Сети 5G планируют запустить в российских городах-миллионниках не позднее 31 декабря 2027 года. Об этом сообщает
Минцифры подготовило предложения по выделению частот для операторов «большой четверки». Им хотят бесплатно предоставить полосы в диапазоне 4,63-4,99 ГГц, а также разрешить использовать для 5G часть уже имеющихся частот, выделенных ранее под LTE.
Взамен операторов обяжут поэтапно развивать покрытие в крупных городах и переходить на российское оборудование. Доля отечественных базовых станций должна увеличиться с 1% в 2027 году до 100% в 2031-м.
По планам Минцифры, после запуска в городах-миллионниках покрытие 5G будут расширять до 2031 года, в первую очередь в наиболее популярных местах.
Эксперты при этом отмечают, что выбранный диапазон потребует установки большего числа базовых станций, что значительно увеличит расходы операторов. Кроме того, не все смартфоны поддерживают частоты 4,63-4,99 ГГц.
По оценке специалистов, на первом этапе запуск 5G в России может носить ограниченный характер и быть ориентирован в том числе на бизнес и государственный сектор.