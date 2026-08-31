В мэрии рассказали, как борются с расклейщиками объявлений в Рязани

Жительница Рязани пожаловалась властям на незаконную рекламу, которая портит внешний облик центра города. Обращение появилось в соцсетях. «Прямо сейчас средь бела дня по центру ходят расклейщики и уродуют своими бумажками недавно почищенные и покрашенные столбы», — возмутилась рязанка. Также она попросила пояснить, какие именно меры для борьбы с нарушителями ведутся и куда следует сообщать о подобных фактах. «Регулярно очищаем фасады и опоры освещения, используем антивандальные конструкции. Номера телефонов из объявлений передаем в полицию, но привлечь нарушителей сложно. По вашим адресам работы провели, но полностью остановить незаконную рекламу в городе за раз не получится», — пояснили в администрации города.

Жительница Рязани пожаловалась властям на незаконную рекламу, которая портит внешний облик центра города. Обращение появилось в соцсетях.

«Прямо сейчас средь бела дня по центру ходят расклейщики и уродуют своими бумажками недавно почищенные и покрашенные столбы», — возмутилась рязанка. Также она попросила пояснить, какие именно меры для борьбы с нарушителями ведутся и куда следует сообщать о подобных фактах.

«Регулярно очищаем фасады и опоры освещения, используем антивандальные конструкции. Номера телефонов из объявлений передаем в полицию, но привлечь нарушителей сложно. По вашим адресам работы провели, но полностью остановить незаконную рекламу в городе за раз не получится», — пояснили в администрации города.

Ранее, тему нелегальных объявлений поднимал губернатор. «Я не очень понимаю целевую аудиторию этих бумажек. Это пережиток прошлых времен, мусор, который портит облик наших городов и населенных пунктов», — говорил губернатор. По его поручению в приложении «Открытый регион 62» запущены сервисы для жалоб не только на рекламу, но и на уличную торговлю и нелегальную продажу алкоголя. Информация от граждан автоматически поступает в профильные органы через платформу обратной связи.