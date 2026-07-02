Губернатор Павел Малков провел заседание правительства Рязанской области

На нем обсуждались вопросы противопожарной безопасности в регионе, подготовки востребованных кадров, реализации молодежной политики, благоустройства территорий. Были заслушаны отчеты о выполнении поручений главы региона, решении вопросов граждан, которые они обозначают в социальных сетях и на платформах обратной связи, сообщает сайт органа власти.

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел очередное заседание регионального правительства, на котором обсуждались вопросы противопожарной безопасности в регионе, подготовки востребованных кадров, реализации молодежной политики, благоустройства территорий. Были заслушаны отчеты о выполнении поручений главы региона, решении вопросов граждан, которые они обозначают в социальных сетях и на платформах обратной связи, сообщает сайт органа власти.

В начале заседания губернатор Павел Малков обратил внимание на погодные условия и сохранение из-за жары высокой пожарной опасности в Рязанской области. В связи с этим резко возрастает угроза природных пожаров.

«Обстановка должна быть везде под контролем, особенно в лесах, — подчеркнул глава региона. — Ведомства, службы прошу обеспечить полную готовность. В регионе действуют ограничения на посещение лесов и въезд в них. Проводится усиленное патрулирование лесных зон. Всех жителей региона прошу также быть бдительными, соблюдать противопожарный режим, правила безопасности и сразу же сообщать об опасных ситуациях».

Павел Малков также поднял тему с незаконной рекламой в областном центре, об этом шла речь и на его прямом эфире с жителями в мае текущего года. Он отметил, что листовки и расклеенные повсюду объявления, на которые жалуются люди, засоряют улицы.

«Я не очень понимаю целевую аудиторию этих бумажек. Это пережиток прошлых времен, мусор, который портит облик наших городов и населенных пунктов», — заявил губернатор.

По поручению главы региона разработан цифровой инструмент для обращений граждан. Министр цифрового развития, информационных технологий и связи Максим Соников доложил, что в приложении «Открытый регион 62» появились три новых сервиса. С их помощью можно сообщить о незаконной рекламе, уличной торговле и нелегальной продаже алкоголя. Информация автоматически поступает в профильные органы через платформу обратной связи.

Губернатор отметил, что необходимо четко организовать процесс отработки поступающих через приложение обращений граждан.

«Получили информацию, а дальше что? Бесконечно бегать и срывать эти листовки — не самый эффективный механизм. Нужна реакция в отношении тех, кто этим занимается. Прошу минцифры совместно с администрацией Рязани проработать и представить такие предложения по дальнейшей работе», — сказал он.

В ходе рассмотрения сообщений жителей из соцсетей Павел Малков поднял проблему со стихийными свалками, которые образуются рядом с контейнерными площадками для сбора мусора. Губернатор поручил министерству ТЭК и ЖКХ области подготовить системное решение, которое позволит прекратить неконтролируемый процесс складирования отходов на этих площадках, не относящихся к ТКО. Он предложил создать специальный штаб для координации такой работы и контроля за тем, как каждый муниципалитет справляется с вывозом нестандартных отходов.

На заседании были внесены изменения в ряд нормативных правовых актов, которые позволят, в частности, скорректировать бюджет ТФОМС в связи с уменьшением потока жителей, уехавших на плановое лечение в другие субъекты РФ и перераспределить средства на финансирование медучреждений региона по приоритетным направлениям, а также упорядочить нестационарную торговлю и соблюдение комфортного обслуживания покупателей и правил благоустройства территорий.