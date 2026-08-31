Рязанцы сообщили о новых повреждениях при опиловке деревьев на кладбище

Инцидент произошел в селе Инная Слобода в Шацком округе. По словам местных жителей, при опиловке деревьев на кладбище рабочие снова повредили надгробия и ограды. «Прошло три месяца, пора признать и сменить разрушительные методы работы на корректные, тем более администрация Шацка обещала не допускать агрессивных форм работы и заменить методы на бережную опиловку, исключающую повреждения, но на деле — погнутые оградки и кресты», — отметили местные. Напомним, первые жалобы на разрушения на кладбище в селе Инная Слобода начали поступать в июне.

Рязанцы сообщили о новых повреждениях при опиловке деревьев на кладбище. Об этом сообщается в соцсетях.

Инцидент произошел в селе Инная Слобода в Шацком округе. По словам местных жителей, при опиловке деревьев на кладбище рабочие снова повредили надгробия и ограды.

«Прошло три месяца, пора признать и сменить разрушительные методы работы на корректные, тем более администрация Шацка обещала не допускать агрессивных форм работы и заменить методы на бережную опиловку, исключающую повреждения, но на деле — погнутые оградки и кресты», — отметили местные.

Напомним, первые жалобы на разрушения на кладбище в селе Инная Слобода начали поступать в июне.