Жители Рязани пожаловались на разбитую дорогу в районе Шлаковый

Жители района Шлаковый в Рязани пожаловались на состояние дороги на пересечении улиц Разина и Матросова. Об этом они сообщили в социальных сетях. По словам местных жителей, участок находится в плохом состоянии — на дороге образовались многочисленные ямы и повреждения. Рязанцы утверждают, что неоднократно обращались по поводу ремонта, однако, по их словам, получали только ответы без решения проблемы.

Жители района Шлаковый в Рязани пожаловались на состояние дороги на пересечении улиц Разина и Матросова. Об этом они сообщили в социальных сетях.

По словам местных жителей, участок находится в плохом состоянии — на дороге образовались многочисленные ямы и повреждения.

Рязанцы утверждают, что неоднократно обращались по поводу ремонта, однако, по их словам, получали только ответы без решения проблемы.

Официальной информации о планах по ремонту данного участка пока нет.